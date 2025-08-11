La 4° Cabalgata Nacional honrará a San Martín

Partirá el 17 de agosto desde La Punta hasta el campamento histórico de Las Chacras en Juana Koslay.

Este 17 de agosto, La Punta será el punto de partida de la 4° Cabalgata Nacional en homenaje al General José de San Martín, una travesía hípica que unirá tradición, historia y memoria.

Organizada por las municipalidades de La Punta y Juana Koslay junto a la Agrupación Gaucha La Loma, la cabalgata reunirá a jinetes de asociaciones gauchas de San Luis y de distintos puntos del país. La concentración será a las 9:00 en el Predio de Destrezas Gauchas Juan Bautista Baigorria, donde se iniciará el recorrido hacia el campamento histórico de Las Chacras, en Juana Koslay.

La llegada de los jinetes al predio del monumento tendrá un profundo significado: allí, San Martín convocó a sanluiseños y organizó al Regimiento de Granaderos a Caballo para la campaña libertadora de Chile y Perú. Además, en ese sitio descansan los restos de los héroes Juanario Luna, José Gregorio Franco y Basilio Bustos.

El acto incluirá un tributo a los caídos y un homenaje al Libertador, reafirmando el valor de las tradiciones gauchas como vehículo para mantener viva la memoria histórica.

Con esta cuarta edición, la cabalgata se consolida como un evento que trasciende lo turístico y cultural para convertirse en un símbolo de identidad provincial y nacional.

