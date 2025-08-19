El Centro Cultural de San Francisco despliega más de 20 talleres

La institución ofrece propuestas artísticas y saludables que fortalecen el vínculo comunitario en el norte provincial.

A pasos de la plaza principal de San Francisco del Monte de Oro, el Centro Cultural San Francisco se consolidó como un faro de creatividad, formación y encuentro social. Su historia se remonta a la antigua Escuela Normal, que durante más de 80 años fue cuna de docentes. Hoy, en la esquina de Centenario y 25 de Mayo, el edificio respira cultura con una agenda diversa de actividades abiertas a toda la comunidad.

Con más de 20 talleres en funcionamiento, el espacio ofrece alternativas que abarcan desde las artes plásticas hasta disciplinas deportivas y de bienestar. Pintura, canto, fotografía, guitarra, danza folklórica, ritmos urbanos, yoga, tai chi, taekwondo y zumba son solo algunas de las opciones disponibles.

También hay talleres de ajedrez, pensamiento lógico, escultura, talla en madera, bordado mexicano, corte y confección, acordeón, arte infantil y modelado en arcilla, lo que convierte al centro en un punto de convergencia entre generaciones y saberes.

La voz de los protagonistas

“En estos últimos meses la demanda ha crecido notablemente, y muchos vecinos se acercaron motivados por la accesibilidad de los talleres”, destacaron desde la institución.

La profesora Milagros Segovia valoró la calidad del espacio: “Las instalaciones son ideales y el acompañamiento institucional nos permite proyectar desafíos como competir a nivel nacional”.

En la misma línea, Carmen Godoy, directora de los ballets Renacer Serrano y El Azud, remarcó la predisposición del personal: “Siempre obtengo respuestas positivas para generar nuevos cursos o adaptar horarios”.

Más que talleres: comunidad

El Centro Cultural no solo es un espacio de formación, sino también un motor que articula con la sala teatral Clara Chutún, donde los distintos grupos artísticos encuentran un escenario para mostrar su trabajo. Así, la propuesta trasciende lo educativo y se convierte en un puente de integración cultural en el norte provincial.

La experiencia de San Francisco refleja cómo los espacios comunitarios fortalecen el tejido social, democratizan el acceso a la cultura y abren puertas a nuevas generaciones de artistas. Un ejemplo de gestión que combina historia, creatividad y proyección.