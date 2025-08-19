El Gobernador recorrió el Centro Oncológico Integral

Claudio Poggi visitó las instalaciones, dialogó con pacientes y agradeció al personal por su labor diaria.

En una actividad fuera de agenda, el gobernador Claudio Poggi visitó este martes el Centro Oncológico Integral, ubicado en la avenida del Fundador de la ciudad de San Luis. Lo acompañaron la ministra de Salud, Teresa Nigra, y fue recibido por el director médico, Diego Romero Guiñazú, y la directora administrativa, Érika Alegría, quienes lo guiaron por las instalaciones.

El mandatario se interiorizó sobre el funcionamiento del centro, que atiende a más de 3.500 pacientes por mes y realiza alrededor de 600 tratamientos de quimioterapia mensuales. Durante el recorrido, conversó con pacientes que atraviesan duros procesos de tratamiento, a quienes brindó palabras de aliento.

El valor de un centro modelo en la provincia

La ministra Nigra destacó que el Centro Oncológico es considerado un modelo en la provincia, con servicios que incluyen oncología clínica, cuidados paliativos, psico-oncología, nutrición, fonoaudiología y laboratorio. “Ya visitamos las maternidades y ahora este centro, que tiene un enorme reconocimiento por parte de los pacientes”, señaló.

Por su parte, Romero Guiñazú subrayó la importancia de la infraestructura y el enfoque integral: “Tenemos un promedio de 3.500 pacientes mensuales. La sala de quimioterapia es luminosa y está orientada hacia los jardines, lo que genera un entorno más humano para los tratamientos”.

El contacto con los pacientes

Durante la visita, varios pacientes se acercaron espontáneamente al Gobernador. Poggi los escuchó con atención y les transmitió un mensaje de esperanza. Al mismo tiempo, agradeció al equipo de médicos, enfermeros y personal administrativo “por aliviar el padecimiento de miles de sanluiseños”.

Una política de salud con recorridas directas

Según confirmó la ministra Nigra, el Gobernador continuará visitando hospitales y centros sanitarios de toda la provincia. El objetivo es detectar necesidades de infraestructura y recursos, así como mantener un diálogo directo con pacientes y profesionales.

La recorrida por el Centro Oncológico Integral deja en evidencia la estrategia de la actual gestión: poner la salud en el centro de la agenda, con foco en la prevención, el tratamiento y la atención integral de enfermedades de alta complejidad.