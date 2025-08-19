El CAPS Enrique Tallaferro traslada sus servicios por obras

El centro de salud atiende en la Escuela Alberdi durante la remodelación, con todos sus servicios habituales.

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Enrique Tallaferro”, ubicado en la calle Guayaquil 1769 de Villa Mercedes, trasladó desde este miércoles sus atenciones a la Escuela N° 371 “Juan Bautista Alberdi”, en Zavala Ortiz y avenida Presidente Perón.

El cambio de sede es temporal y responde a una obra de remodelación y ampliación en el edificio original. El objetivo es garantizar la continuidad de la atención sanitaria mientras se ejecutan los trabajos de infraestructura. El horario de atención se mantiene sin cambios: de lunes a viernes de 7 a 16.

Los servicios que se mantienen activos

En la sede provisoria los vecinos podrán acceder a las prestaciones habituales: atención médica general, enfermería, obstetricia, farmacia, trabajo social y agentes sanitarios. De este modo, la comunidad conserva un nivel primario de cobertura integral, pese a la mudanza temporal.

Una obra de $363 millones para modernizar la atención

En paralelo, en el edificio original del CAPS se desarrolla una intervención de $363 millones de presupuesto oficial y un plazo de ejecución de 240 días corridos. Las obras incluyen ampliaciones, remodelaciones estructurales, renovación de instalaciones y la creación de nuevos espacios que permitan optimizar los circuitos de atención.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la finalidad es fortalecer la capacidad operativa del centro, ofreciendo mayor seguridad, eficiencia y calidad tanto para pacientes como para el personal de salud.

Impacto en la comunidad

El traslado, aunque transitorio, pone de relieve la necesidad de invertir en infraestructura sanitaria para sostener la creciente demanda de atención. Con la remodelación terminada, Villa Mercedes contará con un CAPS renovado, con espacios modernos y mejor adaptados a las necesidades actuales.