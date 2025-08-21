El diputado Pereira denunció connivencia narco de Rodríguez Saá

La Cámara baja derogó la ley de desfederalización de drogas, mientras Pereira apuntó contra el exgobernador por favorecer al narcotráfico.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles la derogación de la ley de desfederalización parcial de delitos por drogas, una norma sancionada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá que nunca se aplicó y que, en los hechos, fue suspendida el año pasado por el gobernador Claudio Poggi.

El debate estuvo atravesado por acusaciones directas. El legislador de Cambia San Luis, Carlos “Charly” Pereira, aseguró que la iniciativa original formó parte de una “trama de connivencia con el poder narco” en la provincia.

Una norma bajo sospecha

La votación arrojó 24 votos a favor del oficialismo y aliados, contra 12 en contra de los rodriguezsaaistas. Según Pereira, la ley buscaba desalentar el accionar de la Justicia Federal y trasladar la persecución del narcomenudeo a la policía provincial, fuerza señalada en distintas investigaciones periodísticas por su articulación con el negocio de la droga minorista.

“Se le daba a la provincia la posibilidad de ir por el kiosquito de droga, pero se le vedaba a la Justicia Federal perseguir al capo narco”, remarcó el diputado.

El caso Churquina y las rutas liberadas

En su intervención, Pereira recordó el caso de Rafael Churquina, líder de una organización que coordinaba el tráfico desde la cárcel puntana en 2023, con cargamentos provenientes de Bolivia. “¿Cómo pretendía Rodríguez Saá combatir el narcotráfico sin Gendarmería en San Luis y con un Ministerio Público sin idoneidad?”, lanzó.

El legislador sostuvo que la norma era, en realidad, “una devolución de favores a sectores de la cúpula policial y del gobierno de entonces”, y citó declaraciones del exprocurador Luis Martínez, quien admitió la inaplicabilidad técnica de la adhesión al régimen de desfederalización.

El contraste con la gestión Poggi

Pereira destacó la decisión del actual gobernador Poggi y de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, de devolver la presencia de la Gendarmería a la provincia, con apoyo de la ministra nacional Patricia Bullrich.

“Cuando preguntan qué hizo Poggi contra el narcotráfico, vaya si no hizo. Recuperó la cooperación federal y avanzó en causas de peso”, señaló, aludiendo a los expedientes de Churquina y de Diego “El Gaucho” Funes.

Una herencia incómoda

La denuncia de Pereira dejó al descubierto una herida abierta: el rol del Estado provincial durante los últimos años del rodriguezsaaísmo frente al avance del narcotráfico. Para el legislador, aquella ingeniería legal fue un mecanismo funcional a la expansión del comercio ilegal de drogas, en lugar de una estrategia real de combate.

Con la derogación votada, el control de los delitos de drogas vuelve a quedar exclusivamente en manos de la Justicia Federal, un terreno que en San Luis parece hoy más sensible que nunca.