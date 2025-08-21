El autódromo Rosendo Hernández se prepara para el TC

La histórica pista de San Luis será sede de la Copa de Oro con más del 90% de las obras finalizadas.

El autódromo “Rosendo Hernández” encara su etapa final de renovación para volver a ser el centro del automovilismo nacional. Con más del 90% de los trabajos completados, la histórica pista puntana se alista para recibir al Turismo Carretera el próximo 12, 13 y 14 de septiembre, en la apertura de la Copa de Oro.

Una remodelación integral

El plan de obras incluye repavimentación, demarcación y modernización de boxes, tribunas y sanitarios, además de mejoras en accesos y sectores de seguridad.

El director de Vialidad Provincial, José La Malfa, informó que la repavimentación de la pista principal ya fue concluida sobre más de 74.500 m² con asfalto modificado con polímeros. Actualmente, se avanza en la demarcación horizontal y en la aplicación de carpeta asfáltica en áreas externas.

En paralelo, se renovaron 4.500 m² en boxes, se pintaron los pianos (2.800 m²), los sobreanchos (10.000 m²) y se ejecutaron 920 m² de señalización horizontal. A la par, se lleva adelante el mantenimiento de banquinas, desagües y protecciones en curvas, clave para cumplir con los estándares de la ACTC.

Un circuito listo para volver al protagonismo

Las tribunas y sanitarios también están siendo reacondicionados para recibir al público, mientras se refuerzan las medidas de seguridad con la colocación de muros, cables y defensas en sectores estratégicos.

“Es una intervención integral que devuelve al Rosendo Hernández el nivel que exige el automovilismo de primer nivel”, destacó La Malfa.

La Copa de Oro, el gran regreso

La competencia de septiembre marcará el regreso oficial del Turismo Carretera a San Luis, en una fecha que promete convocatoria masiva y alto impacto deportivo. La primera cita de la Copa de Oro será también un examen para medir la capacidad organizativa y la infraestructura renovada del autódromo.

Con la cuenta regresiva en marcha, el Rosendo Hernández busca recuperar el protagonismo que lo convirtió en un clásico dentro del calendario automovilístico argentino.