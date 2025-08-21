El industrial Szuchet elogió la seguridad jurídica en San Luis

El titular de Diaser valoró la gestión de Poggi al recibir escrituras y financiamiento productivo del CFI.

El clima político y económico en San Luis comienza a mostrar señales de confianza en el sector privado. Este miércoles por la noche, durante un acto en la Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Poggi entregó escrituras, financiamientos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y decretos para incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión al sector privado.

Entre los empresarios presentes, destacó la voz de Sergio Szuchet, titular de Diaser, quien recibió la escritura de su predio fabril y un apoyo crediticio. Con un mensaje directo, el industrial marcó la diferencia con la gestión anterior:

“Nosotros apostamos en San Luis porque hay una gestión distinta que respeta la seguridad jurídica, y eso es imprescindible”.

Seguridad jurídica como política de Estado

La referencia de Szuchet no fue casual. La seguridad jurídica se ha convertido en un eje central de la administración Poggi, en contraste con años en que los sectores productivos denunciaban trabas burocráticas e incertidumbre.

Para el empresario, esta institucionalidad permite generar empleo genuino, radicación de personal y capacitación en la provincia, condiciones indispensables para sostener el crecimiento industrial.

Inversión en energías renovables

Diaser, además de su predio fabril, desarrolla proyectos de bioetanol, biogás y parques solares en San Luis. Según su director, el respaldo del Estado provincial y del CFI es decisivo para ampliar estas iniciativas.

“Siempre con el apoyo de las autoridades vamos a seguir invirtiendo”, sostuvo Szuchet, en una clara señal de confianza hacia la gestión actual.

Un mensaje político y económico

Las palabras del industrial tuvieron una lectura política inevitable: remarcar la diferencia entre un modelo de acompañamiento al sector privado y las tensiones del pasado. El propio Poggi ha insistido en que el fortalecimiento de la industria y la llegada de capital requieren reglas claras y previsibilidad.

El desafío ahora será consolidar esa confianza y traducirla en nuevas inversiones que generen trabajo y desarrollo en el mediano plazo.