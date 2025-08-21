Los bitrenes ya podrán circular en todas las rutas nacionales

El Gobierno habilitó su libre circulación en la red vial: más carga, menos costos y mayor competitividad para provincias industriales.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la libre circulación de los camiones bitrenes en toda la red vial argentina, a través de la Resolución 1196/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representa un cambio estructural en la logística del país: mayor capacidad de carga, reducción de costos y más eficiencia en la cadena productiva.

San Luis: una ventaja competitiva

Para provincias con perfil industrial como San Luis, la decisión marca un antes y un después. Con dos tercios del empleo ligado a la industria, el obstáculo histórico había sido la distancia respecto de los grandes centros de consumo. Ahora, la habilitación de los bitrenes convierte esa desventaja en una oportunidad logística.

El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, celebró la medida:

“San Luis necesitaba este tipo de herramientas. Transportar más productos a menor costo, con vehículos más seguros y tecnología de avanzada, nos posiciona mejor en el mapa logístico del país”.

Más carga, menos contaminación

Los bitrenes —camiones con dos remolques— permiten trasladar hasta un 75% más de carga que un vehículo convencional, mientras reducen el consumo de combustible por tonelada transportada y las emisiones contaminantes. Además, cuentan con tecnología de seguridad como ABS, EBS y sensores que evitan la sobrecarga en la calzada.

Hasta ahora, solo podían circular en un 26,5% de las rutas nacionales y bajo un esquema de permisos burocráticos que demoraba meses. La nueva normativa elimina esas trabas y permite su uso en toda la red, salvo en 55 curvas críticas de montaña en Salta, Jujuy, Tucumán y Chubut, donde se exigirá autorización especial.

El respaldo industrial

Desde el sector privado, la medida también fue celebrada. Eduardo Mirengo, presidente de la Cámara de Industria de San Luis, subrayó:

“Es algo que venimos impulsando hace años, tanto desde la Cámara como desde la UIA. Costó mucho, pero se logró. Es una muestra de que debemos seguir desregulando para llegar a los polos comerciales y reactivar la producción al 100%”.

Un cambio de paradigma

Con esta decisión, Argentina se suma a la tendencia global que apuesta por vehículos de mayor porte y tecnología avanzada para potenciar la logística. El desafío ahora será que las provincias adapten su infraestructura vial y controlen que las condiciones de seguridad se cumplan en cada corredor.

El dato político es claro: el Gobierno eligió avanzar con un esquema de desregulación que promete beneficiar a la industria y reducir costos, pero que exigirá planificación, control y consensos para evitar que el remedio se convierta en un nuevo problema en las rutas.