El potencial energético de San Luis para las inversiones sostenibles

Cacace presentó en la UBA la apuesta provincial en energías renovables y destacó proyectos que ya generan electricidad limpia.

El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Luis, Federico Cacace, expuso en la Facultad de Derecho de la UBA el lanzamiento de la “Iniciativa Eleusis para la Inversión Sostenible”, en un debate sobre cambio climático y desarrollo productivo.

Cacace, también presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), subrayó que la provincia apuesta al desarrollo de energías limpias como la solar, la eólica y el biogás, en alianza con el sector privado.

Energías renovables como ventaja estratégica

“San Luis no tiene mar ni ríos caudalosos, pero sí un sol excepcional y vientos de calidad para generar energía limpia”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que la provincia ya cuenta con infraestructura de transporte eléctrico adecuada.

En ese marco, destacó la puesta en marcha del Parque San Luis Norte, el primer parque híbrido solar-eólico del país, que opera con una capacidad actual de 130 MW y proyecta llegar a 236 MW. Además, mencionó dos parques solares adicionales y una planta de biogás como parte de la estrategia provincial.

Inversión con impacto social y ambiental

“La inversión sostenible significa financiamiento que no solo genera empleo, sino que también apunta a la reducción de carbono, el respeto a los derechos humanos y las buenas prácticas laborales”, señaló Cacace.

El funcionario enfatizó que estas iniciativas fortalecen la competitividad provincial y responden a la demanda global de proyectos de baja huella ambiental.

San Luis, en el mapa nacional y global

El panel en la UBA reunió a referentes de Misiones, la UIA, la Unión Europea y el CEADS, en un marco que vinculó lo académico, lo empresarial y lo político.

La participación puntana marcó un posicionamiento estratégico: San Luis busca consolidarse como polo de energías alternativas en Argentina y atraer capitales que apuesten a proyectos de largo plazo.

Con esta política, la provincia se coloca en la agenda global de la transición energética, un escenario donde la competitividad se mide tanto en producción como en sostenibilidad.