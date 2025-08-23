La Autopista de la Información refuerza la seguridad vial de su personal

Trabajadores recibieron capacitación en manejo defensivo de vehículos 4×4 y 4×2 para garantizar mantenimiento de internet en zonas rurales.

La Autopista de la Información (AUI), columna vertebral del servicio de conectividad de San Luis, busca optimizar la movilidad y seguridad de su personal técnico. Para ello, la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad organizó una jornada de manejo defensivo destinada a quienes recorren la provincia en vehículos 4×4 y 4×2, en terrenos donde el acceso suele ser complejo.

El presidente de la Agencia, Pablo Guerreiro, destacó que el objetivo central es “el cuidado de las personas y de los vehículos”. Y agregó: “Capacitamos para que nuestro personal pueda resolver situaciones en diversos terrenos y preservar tanto a los equipos como a quienes los utilizan. Estas instancias se van a seguir repitiendo en el futuro”.

La actividad respondió a una necesidad concreta: gran parte de los equipos de la red de internet provincial se ubican en zonas rurales o de difícil acceso. Perfeccionar las técnicas de conducción, reducir riesgos y garantizar respuestas rápidas resulta fundamental para mantener el servicio.

Una capacitación con experiencia internacional

El curso estuvo a cargo de la empresa Atracción 4×4, con más de 40 años de trayectoria en capacitación de conducción todoterreno para organismos públicos y privados en Argentina y países limítrofes.

La jornada se dividió en dos etapas:

Teórica participativa , con nociones de prevención de riesgos, seguridad vial y preservación de vehículos.

Práctica en terreno, donde los trabajadores enfrentaron distintos tipos de suelos y escenarios de riesgo habituales en sus recorridos.

Tecnología y seguridad para la conectividad

El programa incluyó técnicas de conducción en suelos blandos, barro, arena y ripio; uso adecuado de la tracción; estrategias de rescate vehicular; y pautas de mantenimiento preventivo de la flota.

La iniciativa, además de reforzar la seguridad del personal, contribuye a extender la vida útil de los vehículos y a garantizar que la red de internet llegue con estabilidad a los rincones más alejados de San Luis.