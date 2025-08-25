“Todos los días me vuelvo a enamorar de mi casa”

Tras 14 años de espera, Teresa Molina logró cumplir el sueño de la vivienda propia en El Trapiche junto a su hija.

Después de 14 años de lucha y paciencia, Teresa de Lourdes Molina finalmente disfruta del calor de su casa propia en El Trapiche. Allí vive junto a su hija María Celeste y sus inseparables mascotas, en un hogar que representa mucho más que paredes: es el símbolo de un sueño cumplido tras años de espera y frustraciones.

Una historia marcada por la perseverancia

Teresa se inscribió en el plan de viviendas en 2011, en un contexto difícil: atravesaba la pérdida de su hermano, criaba sola a su hija y su situación económica era crítica. “Siempre estaba pensando en ella, en que tuviera un techo seguro. Ese sueño nunca se borró”, recuerda.

La promesa de una casa propia parecía diluirse con los años. Sin embargo, nunca abandonó la esperanza. Cuando el gobernador Claudio Poggi anunció que la entrega se haría realidad, la noticia la encontró incrédula. “Habíamos sufrido tanto que me costaba creerlo. Por eso no quise ver la obra mientras se construía: quería que me sorprendiera”.

El sacrificio detrás del sueño

Durante años, el alquiler fue un obstáculo que incluso puso en riesgo la educación de su hija. “Hubo un momento en el que pensé que no iba a poder pagarle los viajes para estudiar. Le dije que aunque tuviéramos que vivir a mate cocido, ella iba a recibirse. Y lo logró: hoy es maestra”, relató emocionada.

Cada sacrificio cobró sentido cuando recibieron las llaves de la vivienda. Teresa decidió que fuera su hija quien recibiera el símbolo del nuevo hogar: “Yo siempre soñé la casa para ella, para que cumpliera sus metas”.

Una vida en plenitud

Hoy, cada rincón de la vivienda respira identidad. Fotos familiares, recuerdos y el andar de su gato y su perra le dan vida a un espacio que ya se transformó en hogar. Los fines de semana son momentos de encuentro y descanso compartido con su hija, entre mates, charlas y planes de seguir mejorando la casa.

“Todos los días me vuelvo a enamorar de mi casa”, confiesa Teresa, con la certeza de que su lucha no fue en vano. Ahora planifica ampliaciones y mejoras, con la tranquilidad de saber que su esfuerzo se convirtió en un legado para su hija y en una seguridad para el futuro.

El valor de la esperanza

La historia de Teresa no solo refleja el anhelo de un techo propio, sino también la persistencia de una madre que nunca resignó la esperanza. Su testimonio se convierte en un recordatorio de que detrás de cada vivienda entregada hay historias de vida, sacrificios silenciosos y sueños que, finalmente, encuentran su lugar.