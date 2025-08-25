Clubes y ONG suman beneficiarios del Plan Inclusión

El Gobierno firmó convenios con diez entidades para que 187 trabajadores colaboren en tareas comunitarias y deportivas.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este viernes la entrega de decretos de homologación a diez clubes y organizaciones sociales, en el marco de la incorporación de beneficiarios del Plan de Inclusión Social (PIS) a instituciones deportivas y culturales. La medida alcanza a 187 trabajadores, distribuidos entre entidades de San Luis capital y La Punta.

Un apoyo institucional y social

“Estamos formalizando los convenios, que en definitiva también significan un fortalecimiento institucional”, afirmó Poggi durante el acto. El mandatario remarcó que, traducido en términos económicos, la presencia de diez colaboradores en un club “es un apoyo directo del Gobierno a la institución”.

Por su parte, el director de Inclusión Social, Juan Pablo Torres, explicó que los beneficiarios mantienen su condición y continúan percibiendo la cobertura social, el seguro ART y el salario a cargo de la Provincia. “Las instituciones se encargan de asignar las tareas, registrar la asistencia y proveer los elementos de seguridad e higiene”, puntualizó.

Una inversión millonaria

Según el Ejecutivo, la incorporación representa una inversión cercana a los $1.000 millones anuales, destinada a sostener el funcionamiento de clubes y ONG que cumplen un rol clave en los barrios.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran la Comisión de Fomento del Barrio General San Martín (20 colaboradores), el Chancay Rugby Club (15), el Club Atlético Huracán (30), Juventud Unida Universitario (10), Deportivo Pringles (34), Asociación Civil El Búfalo (14), CAI San Luis (13), la Colectividad Boliviana (19), Sociedad Española (10) y la Asociación Club Deportivo, Social y Cultural La Punta (22).

Tareas comunitarias y deportivas

Las labores de los beneficiarios abarcan desde el mantenimiento de canchas y vestuarios, hasta la preparación de actividades recreativas y de formación. “Para nosotros es una responsabilidad que los beneficiarios participen en la vida del club”, destacó Martín Miguel, referente del Chancay Rugby Club.

Roberto Garat, presidente de la Comisión del Barrio San Martín, también valoró la iniciativa: “Es un apoyo útil para las instituciones, que nos permite seguir funcionando y crecer”.

Contexto y proyección

El Plan Inclusión Social, lanzado originalmente para atender la vulnerabilidad laboral, busca ahora fortalecer el entramado comunitario. La estrategia oficial apunta a que los beneficiarios no solo reciban un ingreso, sino que también se capaciten y aporten a la vida social de las instituciones.

Con esta medida, el Gobierno provincial combina inversión social y apoyo institucional, en un esquema que, de sostenerse, podría convertirse en un modelo replicable para otras provincias.