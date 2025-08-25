El Gobernador participó de la misa patronal en honor a San Luis Rey

Claudio Poggi acompañó la ceremonia religiosa y la procesión por las calles céntricas en el marco del 431° aniversario de la ciudad.

Este 25 de agosto, la capital puntana volvió a rendir homenaje a su santo patrono, San Luis Rey de Francia, en coincidencia con un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad. La jornada reunió a autoridades civiles, eclesiásticas, veteranos de Malvinas, estudiantes y vecinos que colmaron la Iglesia Catedral y las calles del centro.

Una celebración con fuerte arraigo

A las 10:30, el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, encabezó la misa solemne acompañado por el coro que entonó el himno a San Luis Rey. En su homilía, Barba destacó: “Llevamos el nombre de un santo. Eso nos compromete a imitar sus virtudes y a vivir el mensaje de Jesús con rectitud y servicio”.

El prelado recordó que el patrono puntano, además de ser un gobernante justo, promovía la defensa de los más débiles y la cercanía con los pobres, virtudes que consideró claves para la vida pública actual.

Procesión por el centro de la ciudad

Tras la bendición final, la imagen del santo recorrió en procesión las calles Pringles, Colón, Ayacucho, San Martín y Junín, en medio de cánticos y vivas de los fieles. La banda de la Policía acompañó con marchas la caminata que finalizó nuevamente en la Catedral.

Con la oración a San Luis Rey y a la Virgen del Rosario del Trono, junto al Himno Nacional, culminaron las actividades oficiales de la mañana.

Un aniversario con fe y pertenencia

El gobernador Claudio Poggi, presente en primera fila, remarcó la importancia de mantener vivas las tradiciones: “San Luis es una provincia con identidad y raíces profundas. La fe de nuestro pueblo es parte esencial de esa historia”.

La celebración fue, una vez más, el punto de encuentro entre la religiosidad popular, la historia fundacional y el presente de una comunidad que se reconoce en su santo patrono.