Con dos niños pequeños, una familia apela a la solidaridad tras las fuertes lluvias

La casa de Shakira y sus dos hijos, de 6 y 2 años, quedó en pésimas condiciones luego de las constantes precipitaciones. Ropa, colchones y alimentos son el auxilio más urgente.

Una familia de la calle Rawson al 300, en el oeste de la ciudad de San Luis, pide de manera desesperada la ayuda de la comunidad. La vivienda se vio seriamente afectada por las lluvias de los últimos días, lo que ha deteriorado sus pertenencias al punto de dejar a dos niños, de 6 y 2 años, sin un lugar seguro y seco donde dormir.

La propietaria, Shakira, sufrió pérdidas significativas en ropa, colchones y colchas, según relató su hermana, quien difundió un video para exponer la difícil situación. “No podemos pedir dinero, lo que necesitamos son alimentos, alguna prenda de abrigo, nylon para tapar el techo y colchones, porque todo quedó mojado”, explicó la familiar.

Por las condiciones de la casa, la hija mayor no pudo asistir a la escuela, ya que no hay forma de lavar ni secar su ropa, y no tienen un espacio apropiado para descansar. A esto se suma que la familia no logra comunicarse regularmente con sus allegados, dado que la humedad y la falta de electricidad dificultan el uso de teléfonos celulares.

“Cualquier donación—polenta, fideos, mantas— será de gran ayuda para mi hermana y mis sobrinos. Están realmente necesitando un apoyo urgente”, reiteró la joven, invitando a quienes puedan colaborar a contactarse vía WhatsApp o llamada a los teléfonos 2665053628 (solo WhatsApp), 2664008028 (llamadas), o 2665268476.

El pedido, más allá de artículos materiales, también busca la atención de las autoridades y de la comunidad, para que tomen conciencia de las condiciones en que vive esta familia. “No tienen a quién más recurrir, y cada minuto que pasa complica el día a día de los chicos”, concluyó la hermana.