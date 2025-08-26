El Torneo del Gobernador consagró a Zamponi en San Luis

El Golf Club de Juana Koslay celebró la tradicional competencia con la presencia del gobernador Poggi y 88 jugadores.

El Golf Club de Juana Koslay volvió a ser escenario del histórico Torneo del Gobernador, un clásico que combina deporte, tradición e identidad en el marco del 431° aniversario de la ciudad de San Luis.

La jornada contó con la presencia del gobernador Claudio Poggi, acompañado por autoridades provinciales, directivos del club y socios. Tras ser recibido por el presidente de la institución, Humberto Correnti, el mandatario recorrió las mesas, dialogó con los jugadores y encabezó la ceremonia de premiación.

Una tradición que vuelve a brillar

El torneo, creado en 1958, se juega a 18 hoyos bajo modalidad Medal Play con salidas simultáneas. Con 88 participantes de toda la provincia y regiones vecinas, esta edición tuvo un marco especial: Poggi retomó la costumbre de acompañar el evento desde su regreso a la gobernación en 2023, tras ocho años sin presencia del Ejecutivo.

“El deporte es un espacio de encuentro, contención y desarrollo social. Este torneo mantiene viva la historia y merece el respaldo de todos”, expresó Poggi durante la entrega de premios.

El campeón y los ganadores

El gran protagonista fue Benjamín Zamponi, quien se coronó en la categoría Scratch con un score de 66 golpes, cinco bajo el par. “El golf para mí es disfrute y disciplina, aunque siempre sueño con llegar a lo profesional”, dijo emocionado tras recibir el trofeo.

Otros resultados destacados:

Damas Única : Graciela del Carmen Bazán (61 golpes).

Tercera Categoría (25-57) : Juan Esteban Farías (74 golpes).

Segunda Categoría (13-24) : Rosario del Carmen Muñoz (70 golpes).

Primera Categoría (8-12) : Benjamín Zamponi (66 golpes).

Mejor Approach Damas : Silvina Flores.

Mejor Approach Caballeros : Juan Saá.

Long Drive Damas : Silvina Flores.

Long Drive Caballeros: Eugenio Domínguez.

Una cita que trasciende el deporte

Más allá de la competencia, el torneo refuerza el vínculo entre deporte, historia y comunidad. Para el Golf Club, la presencia del Gobernador “le da un valor especial a una fecha que reúne generaciones y proyecta el crecimiento de la disciplina en la provincia”.