El Gobierno inició obras en la Escuela Garabatos

Poggi firmó la adjudicación para ampliar el jardín y refaccionar la Escuela N°1 Juan Pascual Pringles.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este martes un acto en la Escuela de Nivel Inicial (ENI) N°25 “Garabatos”, en la esquina de Lavalle y Chacabuco, donde firmó la adjudicación de una obra clave para la educación inicial. El proyecto contempla la construcción de dos nuevas salas para niños de 3 años, además de una refacción integral en la Escuela N°1 Juan Pascual Pringles, que alberga los niveles primario y secundario.

Actualmente, el jardín funciona con cinco salas y, por falta de espacio, los directivos habían tenido que fusionar cursos. La ampliación llega como respuesta a esa necesidad y busca mejorar las condiciones edilicias de los alumnos más pequeños.

Un cambio esperado por la comunidad escolar

La directora del establecimiento, Bety Andrada, destacó la importancia del inicio de la obra:

“Estamos inmensamente felices. Los nenes van a crecer en un ambiente propicio, con salitas nuevas, sanitarios renovados y un patio en condiciones”.

Durante el acto, los pequeños alumnos cantaron canciones al jardín y desplegaron una bandera con el mensaje: “Gracias gobernador Poggi”.

Obras integrales y mejoras estructurales

La intervención incluye renovación de baños, cocinas, patios de juegos, redes de agua, cloacas, electricidad, calefacción, revestimientos, pintura y aberturas. También se trasladará el mástil hacia la calle Chacabuco, donde se construirá un playón de formación para actos escolares.

La subdirectora de Precios de la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, Nancy Daglio, aseguró que el establecimiento quedará “como nuevo”, con instalaciones modernas y seguras.

Una inversión en la primera infancia

En su discurso, el gobernador Poggi remarcó que “la universalización de la sala de tres es un objetivo central” y subrayó que invertir en educación inicial “impacta positivamente en el desarrollo personal y académico futuro de los niños”.

El mandatario anticipó que regresará al establecimiento a fin de año o a comienzos de 2026 para verificar los avances de la obra.