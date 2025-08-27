El Gobierno reactivará la obra del centro de adicciones en La Toma

El proyecto había sido abandonado por la gestión anterior y ahora será finalizado con fondos provinciales.

El Gobierno de Claudio Poggi anunció que retomará la construcción del Centro de Deshabituación de Adicciones en La Toma, una obra clave para el sistema de salud que había quedado paralizada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

La confirmación llegó en la comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados, donde la directora de Obras de Arquitectura y Vivienda, Marina Ortiz, detalló que el 15 de septiembre se abrirán las ofertas de las empresas interesadas en continuar el proyecto.

Una obra abandonada en el 77% de avance

Ortiz explicó que la obra, iniciada en 2022 por la empresa Shinko SRL con un presupuesto de $239 millones, se financió parcialmente con el plan nacional Argentina Hace. Sin embargo, los fondos nunca llegaron y la construcción se frenó con un 77,7% de avance.

Redes de agua y electricidad quedaron inconclusas, al igual que la climatización, la red cloacal y las divisiones internas necesarias para los consultorios y habitaciones. En marzo de 2024, la contratista pidió rescindir el contrato y en febrero de este año la rescisión fue oficial.

La decisión política de Poggi

Ante el abandono de Nación, el Ejecutivo provincial tomó la determinación de concluir la obra con fondos propios, destinando un presupuesto de $1029 millones y un plazo de 350 días.

El predio, ubicado en la antigua escuela agraria de La Toma, cuenta con 1.700 metros cuadrados divididos en dos bloques y un polideportivo. El sector público tendrá recepción, consultorios y un SUM, mientras que el área privada dispondrá de 30 camas de internación, el doble de lo previsto inicialmente.

Un espacio para la recuperación

El director de Prevención y Asistencia en Adicciones, Darío Pantano, explicó que el centro está pensado para pacientes que superaron la etapa de desintoxicación y necesitan reconstruir vínculos y hábitos lejos de los grandes centros urbanos.

Los sanitarios funcionarán con agua caliente mediante calefones eléctricos conectados a paneles solares, mientras que toda la infraestructura será abastecida por energía eléctrica, con un refuerzo de gas envasado para la cocina.

Un cambio de paradigma

La diputada oficialista Eugenia Gallardo destacó que terminar la obra permitirá avanzar también con un marco legislativo que refuerce la institucionalización de la atención de adicciones: “Lo lógico es contar con infraestructura y recursos humanos a la altura de la demanda”.

La Provincia ya cuenta con el Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones en San Luis capital, y este nuevo espacio será el segundo pilar de una política pública que busca dar respuesta a una de las problemáticas más graves de la salud actual.