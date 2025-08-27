La importancia de elegir agencias de viajes estudiantiles autorizadas

Contratar empresas habilitadas garantiza seguridad, seguros y respaldo legal para que el viaje de egresados sea una experiencia inolvidable.

El viaje de egresados es un momento único que queda grabado en la memoria de generaciones enteras. Pero detrás de la ilusión, existe una decisión clave: elegir una empresa de viajes estudiantiles debidamente autorizada.

De acuerdo con la normativa nacional y provincial, solo las agencias registradas en el Ministerio de Turismo de la Nación y en el Ministerio de Turismo y Cultura de San Luis pueden organizar estas excursiones. Figurar en el Registro de Agencias de Viajes Estudiantiles implica cumplir requisitos legales y de seguridad que protegen a los alumnos y dan tranquilidad a las familias.

Seguridad, cobertura y confianza

Contratar una empresa habilitada significa contar con seguros médicos obligatorios, cobertura de responsabilidad civil y respaldo ante imprevistos. Además, asegura que los traslados, hoteles y actividades cumplan estándares de calidad y seguridad.

El riesgo de optar por agencias informales es alto: pérdida del dinero invertido, servicios incumplidos o, incluso, la exposición de los jóvenes a situaciones de peligro.

Impacto económico y turístico

Más allá de lo educativo y recreativo, los viajes de egresados también movilizan la economía local: hoteles, transportistas, guías y comercios se benefician de esta actividad que genera empleo en distintas localidades de la provincia.

Por eso, el Ministerio de Turismo y Cultura recuerda que verificar la habilitación de las agencias es una obligación y un derecho.

Recomendaciones para las familias

La jefa del Área Registro y Fiscalización, Lorena Añes, brindó una guía práctica:

Verificar: chequear que la agencia esté registrada en agenciasdeviajes.ar o en la FAEVYT.

Exigir: contrato escrito con itinerario, fechas, servicios, transporte y alojamiento. Guardar facturas y comprobantes.

Consultar: cobertura médica, seguros de viaje y traslados.

Revisar: la letra chica sobre cancelaciones, reprogramaciones y reintegros.

Evitar: contratar por vías informales o sin comprobantes. Desconfiar de precios demasiado bajos.

Contactar: en caso de incumplimiento, realizar la denuncia en Defensa del Consumidor San Luis.

Una elección que define recuerdos

El viaje de egresados debe ser una experiencia de disfrute y seguridad. Elegir una agencia autorizada no es solo un trámite, sino la garantía de que la ilusión de los estudiantes se convierta en un recuerdo feliz y no en un problema para toda la familia.