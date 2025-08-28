Los estudiantes de Justo Daract apuestan a la energía sustentable

La Escuela N°37 presentó en la Feria de Ciencias 2025 un motor reciclado que busca convertirse en cargador ecológico.

La innovación y el compromiso ambiental volvieron a ser protagonistas en la Escuela N°37 “Juan Bautista Alberdi” de Justo Daract, donde alumnos presentaron su proyecto “Motor Stirling 25” en la edición 2025 de la Feria de Ciencias.

El prototipo funciona a partir del contraste de temperaturas y fue construido íntegramente con materiales reciclados: latas de conservas, rayos de bicicleta, CDs en desuso y aerosoles, utilizando como fuente de calor las estufas ecológicas que el mismo grupo desarrolló en 2024.

Un proyecto con continuidad

La iniciativa es la evolución de “Eco Fuego”, el trabajo premiado a nivel nacional en 2024 y declarado de Interés Provincial por la Cámara de Diputados. En esa ocasión, los alumnos habían diseñado briquetas y estufas sustentables como alternativa económica para la comunidad.

“Hoy damos un paso más: queremos demostrar aplicaciones prácticas. Nuestro objetivo es convertirlo en un cargador de celulares sustentable y de bajo costo”, señalaron los estudiantes durante la exposición.

Ciencia con impacto social

El entusiasmo de los jóvenes se reflejó en cada detalle del proyecto. “Queremos que otros se animen a experimentar y construir con materiales reciclados”, remarcaron. El equipo representará a la ciudad en la instancia provincial de la Feria de Ciencias y Tecnología, que se realizará el 3 de septiembre.

La propuesta no solo busca impactar en el ámbito académico, sino también en la conciencia ambiental y en la generación de soluciones prácticas y accesibles para la vida cotidiana.

Un semillero de futuro

La escuela ya se convirtió en referente de innovación en la región. Con iniciativas que mezclan creatividad, ciencia y compromiso social, los estudiantes de Justo Daract muestran que el futuro de la sustentabilidad también se construye en las aulas.