El UPrO Day 2025 llega al interior provincial

La Universidad Provincial de Oficios abre sus puertas con jornadas interactivas en distintas sedes del interior.

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) lanzó la segunda edición del “UPrO Day”, un evento que busca acercar la formación en oficios a cada rincón de la provincia. La iniciativa, pensada para estudiantes, familias y trabajadores, permitirá conocer la oferta académica 2026 y realizar preinscripciones en el momento.

Oficios al alcance de todos

Con un formato dinámico, la propuesta incluye recorridos por talleres, charlas con instructores, prácticas en vivo e intercambio con alumnos que ya transitan la experiencia UPrO. La idea es mostrar, en primera persona, cómo funciona el modelo de enseñanza de la institución: aprender haciendo, con capacitaciones orientadas al mundo laboral y a las necesidades concretas del mercado.

Agenda confirmada

El recorrido comenzará el 2 de septiembre en Tilisarao y Merlo, desde las 11:00. El 9 de septiembre continuará en San Martín (15:00) y en La Calera (13:00).

El 10 de septiembre, la gira llegará al norte provincial con actividades en Quines (11:00) y en Candelaria (15:30). Finalmente, el sur tendrá su jornada especial el 12 de septiembre a las 14:00 en Buena Esperanza.

Educación como motor de futuro

Cada encuentro será una oportunidad para que jóvenes y adultos accedan a información sobre oficios con salida laboral, consulten requisitos y se sumen a una propuesta gratuita y de calidad.

Desde la institución remarcaron que la iniciativa refleja el compromiso de la UPrO con ampliar horizontes, generar oportunidades y consolidar la educación como base del desarrollo social y económico de San Luis.