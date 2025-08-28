El UPrO Day 2025 llega al interior provincial

Provincial
spot_imgspot_img

La Universidad Provincial de Oficios abre sus puertas con jornadas interactivas en distintas sedes del interior.

La Universidad Provincial de Oficios (UPrO) lanzó la segunda edición del “UPrO Day”, un evento que busca acercar la formación en oficios a cada rincón de la provincia. La iniciativa, pensada para estudiantes, familias y trabajadores, permitirá conocer la oferta académica 2026 y realizar preinscripciones en el momento.

El UPrO Day 2025 llega al interior provincial

Oficios al alcance de todos

Con un formato dinámico, la propuesta incluye recorridos por talleres, charlas con instructores, prácticas en vivo e intercambio con alumnos que ya transitan la experiencia UPrO. La idea es mostrar, en primera persona, cómo funciona el modelo de enseñanza de la institución: aprender haciendo, con capacitaciones orientadas al mundo laboral y a las necesidades concretas del mercado.

Agenda confirmada

El recorrido comenzará el 2 de septiembre en Tilisarao y Merlo, desde las 11:00. El 9 de septiembre continuará en San Martín (15:00) y en La Calera (13:00).

El 10 de septiembre, la gira llegará al norte provincial con actividades en Quines (11:00) y en Candelaria (15:30). Finalmente, el sur tendrá su jornada especial el 12 de septiembre a las 14:00 en Buena Esperanza.

El UPrO Day 2025 llega al interior provincial

Educación como motor de futuro

Cada encuentro será una oportunidad para que jóvenes y adultos accedan a información sobre oficios con salida laboral, consulten requisitos y se sumen a una propuesta gratuita y de calidad.

Desde la institución remarcaron que la iniciativa refleja el compromiso de la UPrO con ampliar horizontes, generar oportunidades y consolidar la educación como base del desarrollo social y económico de San Luis.

spot_img

La inversión de Arcor amplía empleo en San Luis

ED -
US$16 millones y 160 operarios: 30% más trabajo. El Grupo Arcor concretó la expansión de Puntapel —su planta de empaques— con una inversión de US$16...
Read more

El Gobierno amplía el CAPS Ciudad Jardín en Villa Mercedes

ED -
La obra duplicó la superficie y modernizó servicios tras un pedido del barrio. El Gobierno de San Luis inauguró la renovación integral y ampliación del...
Read more

El Hospital Ramón Carrillo refuerza seguridad y calidad

ED -
Capacitaron a Facturación y Hotelería para agilizar trámites y elevar la seguridad del paciente. El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” profundizó su política de Seguridad...
Read more

© El Diario de San Luis - Integrante de Multimedio Group S.A.S - Todos los derechos reservados

Esta obra está licenciada bajo CC BY 4.0 Creative Commons logo Attribution icon