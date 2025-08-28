El Hospital Ramón Carrillo refuerza seguridad y calidad

Capacitaron a Facturación y Hotelería para agilizar trámites y elevar la seguridad del paciente.

El Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” profundizó su política de Seguridad y Calidad con una jornada de formación para el equipo de Facturación y Convenios, área clave del circuito asistencial. La capacitación fue organizada por el área de Calidad y Seguridad del Paciente, a cargo de María Carolina García.

El eje del encuentro fue la Política de Calidad y Seguridad del Paciente, un documento que define procesos claros, trazables y seguros para cada etapa de la atención. La premisa: que una gestión administrativa correcta impacta de manera directa en una atención más fluida, eficiente y segura.

Además, se trabajó con el servicio de Hotelería hospitalaria en misión, visión, valores y lineamientos de calidad. El objetivo es homogeneizar criterios, mejorar la experiencia del paciente y estandarizar protocolos que reduzcan tiempos de espera y errores.

Otro capítulo central fue el registro y análisis de eventos, incidentes y no conformidades. Con enfoque de mejora continua, se promovió una cultura de reporte que permita aprender de cada desvío, corregir a tiempo y elevar los estándares de seguridad.

El hospital destacó el rol estratégico de Facturación y Convenios: la trazabilidad documental, la validación de coberturas y la correcta codificación disminuyen rechazos, evitan demoras administrativas y aceleran el acceso a prácticas y tratamientos.

En síntesis, el refuerzo formativo alineó procesos clínico-administrativos, fortaleció la cultura de seguridad y dejó como consecuencia inmediata circuitos más ordenados, menos fricción y mayor calidad asistencial para los pacientes.