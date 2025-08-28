El Gobierno amplía el CAPS Ciudad Jardín en Villa Mercedes

La obra duplicó la superficie y modernizó servicios tras un pedido del barrio.

El Gobierno de San Luis inauguró la renovación integral y ampliación del CAPS ‘Ciudad Jardín’ —en Colectora Norte y Tulipanes—, que presta atención primaria a más de 2.000 vecinos del noreste de Villa Mercedes. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el intendente Maximiliano Frontera, la ministra de Salud Teresa Nigra y autoridades sanitarias.

La intervención transformó el edificio: se duplicó la superficie operativa, se sumaron dos consultorios y se reemplazaron por completo las instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales y de agua. También se construyó una cocina equipada, se renovaron baños y carpinterías, se pintaron todos los espacios y se modernizó el mobiliario.

En el sector ampliado se trabajó con mampostería tradicional, cerámicos, instalación eléctrica a nuevo, luminarias, bachas con grifería y climatización. Afuera, se colocó cierre olímpico perimetral, un semicubierto metálico en el ingreso y iluminación en todo el predio, para mayor seguridad.

El arquitecto Edgar Toledo destacó la celeridad: 90 días de obra ejecutados por la constructora con acompañamiento técnico del Estado. La inversión superó los $100 millones en obra civil, más $20 millones en equipamiento y mobiliario. El proyecto respondió a un pedido reiterado de la comunidad registrado en los libros de sugerencias del centro.

Para la ministra Nigra, el CAPS es “el primer punto de contacto entre el sistema público y la comunidad”, con medicina familiar, enfermería, vacunación, trabajo social y agentes sanitarios. Subrayó que el edificio “estuvo postergado durante años” y que la puesta en valor es una respuesta concreta a una necesidad sostenida.

La directora del CAPS, Sandra Orozco, valoró los nueve años de trabajo en el territorio, reconoció al equipo que mantuvo la atención en condiciones precarias y celebró la mejora: un entorno funcional, cómodo y digno para personal y pacientes.

El gobernador Poggi remarcó el enfoque estratégico: “La atención primaria no es un eslabón menor: resuelve hasta el 90% de las consultas habituales. La salud debe estar cerca del vecino”. En esa línea, el Ejecutivo provincial aseguró que las refacciones en centros de salud de todo el territorio continuarán como parte de una política de fortalecimiento del primer nivel de atención.

Contexto. Con la ampliación del CAPS ‘Ciudad Jardín’, Villa Mercedes gana capacidad de respuesta en controles, turnos y derivaciones, y el sistema público provincial reduce tiempos de espera, mejora la trazabilidad administrativa y eleva la calidad asistencial en el barrio y zonas aledañas.