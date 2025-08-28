La inversión de Arcor amplía empleo en San Luis

US$16 millones y 160 operarios: 30% más trabajo.

El Grupo Arcor concretó la expansión de Puntapel —su planta de empaques— con una inversión de US$16 millones que duplicó capacidades y elevó el plantel a 160 trabajadores, un 30% más que antes. El gobernador Claudio Poggi recorrió las instalaciones y destacó el impacto en producción, empleo y competitividad.

La obra incorporó una línea automatizada y un galpón industrial para la marca Papel Misionero, que abastece packaging para alimentos y materiales como cemento, harina, leche en polvo y azúcar. El salto tecnológico apunta a más volumen, mejor calidad y menores tiempos de entrega, claves para sostener contratos y abrir nuevos mercados.

El encuentro incluyó a Darío Hahn (gerente de Puntapel), Germán Keller (Comercial, División Packaging de Arcor) y María Lorena Cuesta (Producción), quienes detallaron el plan de expansión ejecutado en el último año. El ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, subrayó que el proyecto “se disputaba entre Misiones y San Luis” y que, para la provincia, “implica un incremento del 30% del personal”.

La decisión de inversión se apoyó en infraestructura, costos logísticos y estabilidad operativa del polo industrial sanluiseño. Para la compañía, significa mayor integración en su cadena de valor del cartón y papel para envases; para la provincia, más empleo formal, demanda de servicios locales y recaudación.

Con esta ampliación, San Luis consolida su perfil manufacturero en packaging y economía real, mientras el sector privado gana escala, productividad y previsibilidad. La expectativa oficial es que el efecto derrame se traduzca en nuevas contrataciones y proveeduría en el corredor industrial.

Cierre. La expansión de Arcor en Puntapel ancla inversión y empleo en San Luis y presiona al resto del sector a acelerar la modernización para sostener competitividad en un mercado cada vez más exigente.