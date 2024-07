San Luis: lanzaron una campaña de prevención de incendios

Por los fuertes vientos y pocas lluvias lanzaron una campaña de prevención de incendios en toda la provincia.

El Gobierno pidió colaboración y empatía a la población para una temporada libre de incendios forestales. Por semana, los bomberos apagan entre 10 y 15 focos a nivel provincial.

Este martes, en conferencia de prensa, el Gobierno lanzó la campaña de prevención y lucha contra el fuego para evitar incendios forestales en la provincia en una época critica. Marcos López, director de Prevención y Gestión de Emergencias, advirtió que “estamos teniendo entre 10 y 15 incendios por semana. Se está trabajando muchísimo, están trabajando Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía y los brigadistas de nuestra dirección. Por eso pedimos la colaboración de todos, que se tome conciencia del daño que se puede provocar al prender fuego sin autorización”.

“Desde el comienzo de esta gestión, esta Dirección viene trabajando muy fuerte en lo que es prevención, concientización y capacitaciones a intendencias, que es fundamental. Y quiero recordar que prender fuego es un delito grave y un acto que trae consecuencias que no son las mejores, no solo para el medio ambiente, también para la seguridad pública”, comentó.

Por eso, advirtió sobre las consecuencias de dichos actos: “Las multas van a ser muy severas. Incluso pueden enfrentar, si se encuentra alguien prendiendo fuego ilegalmente, penas de prisión”. Si bien el funcionario aclaró que el monto de la multa se determina teniendo en cuenta varios factores, dijo que en algunos casos puede llegar hasta los 35 millones de pesos.

También habló sobre las picadas cortafuego y su importancia: “Nosotros, para autorizarles (a los productores) la quema les pedimos sí o sí las picadas. De hecho, va nuestro personal del área de quema a inspeccionar que estén hechas las picadas. Si no, no se autoriza la quema. Los únicos autorizados a realizar las quemas son los Bomberos Voluntarios o el personal de nuestra brigada. El fuego como herramienta no es malo, pero no todos están capacitados o tienen el equipamiento necesario para poder manipularlo. Por eso decimos, y hacemos mucho hincapié en esto, que sí o sí tienen que pedir la autorización en nuestra Dirección”, determinó Marcos López.

El funcionario recordó que hay líneas abiertas para todos los que quieren realizar una quema autorizada. “Los invitamos a que se acerquen, nos llamen por teléfono al 4452000, internos 3559 y 3557, donde les podemos brindar toda la información necesaria.”, aclaró sobre las autorizaciones.

López también expuso el problema que traen la sequedad y el clima de la provincia en esta época, cuando prácticamente no llueve. “Estamos haciendo un relevamiento, trabajando incluso con Nación, con el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), con los chicos de la REM. Y sí, tenemos mucho combustible natural, hay mucha pastura seca. Así que seguramente van a venir incendios. Tenemos que estar preparados, por eso pedimos la colaboración de todos”, finalizó.

RIESGO DE INCENDIO ALTO

Por su lado la Policía de la Provincia alertó que como consecuencia a los factores climáticos que afectan nuestra provincia, bajos valores de humedad relativa, ráfagas de vientos y el comienzo del ascenso de la temperatura, la Dirección de Prevención y Gestión de emergencias hace saber que las regiones centro y norte de la provincia se encuentran atravesando riesgo por propagación de incendios MUY ALTO.

De acuerdo al comunicado emitido por la RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS, el norte de San Luis tendrá ráfagas de vientos que podrían llegar a los 70km por hora en las regiones noroeste y serranías centrales con algunos mejoramientos temporales. Se espera un ascenso de las temperaturas de hasta 26º desde el día jueves próximo.

Solicitamos a la comunidad en general extremar los cuidados y no encender fuego en lugares no autorizados como así tampoco ejecutar quemas sin autorización expresa del Ministerio de Seguridad.

“El cuidado de nuestra provincia es una responsabilidad de todos”.