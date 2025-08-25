Los barriletes pintaron el cielo de Merlo

Más de 3.500 cometas reunieron a 12 mil vecinos en la tradicional barrileteada organizada por la Municipalidad.

El cielo de Merlo se tiñó de colores con más de 3.500 barriletes que surcaron el aire en la tradicional convocatoria organizada por la Municipalidad de la Villa de Merlo, en el barrio Los Fresnos. La jornada reunió a más de 12 mil personas, entre vecinos y turistas, que compartieron juegos, risas y una celebración que ya forma parte de la identidad local.

Lo que comenzó años atrás como una iniciativa de la Juventud Radical se consolidó como un evento cultural y social de primer orden, transformando la barrileteada familiar en una verdadera fiesta merlina.

Homenaje a los pioneros

Como cada año, la actividad incluyó un homenaje a los impulsores de la primera edición: Mariano “Pirulín” Aisa, Ayelén “Ayita” Aukstikalnis, Rómulo Nieto y Diego Adrián Oviedo. En su memoria se plantaron cuatro árboles nativos, símbolo de continuidad y del espíritu de quienes convirtieron el encuentro en una tradición.

Una fiesta para toda la familia

El evento se enmarcó además en la celebración del Día del Niño, con espectáculos en vivo, puestos gastronómicos y actividades recreativas que completaron la jornada. Familias enteras llegaron con sus propios barriletes, mientras que la organización también facilitó materiales para quienes quisieron sumarse de manera espontánea.

“Esta fiesta es de todos y para todos. El barrilete nos une en un gesto simple pero lleno de significado: mirar hacia arriba, soñar y compartir”, señalaron desde la organización municipal.

Identidad y tradición

Más allá del espectáculo visual, la barrileteada reafirmó el sentido de comunidad que caracteriza a la villa. La masiva convocatoria no solo consolida el evento en la agenda cultural de San Luis, sino que lo proyecta como atractivo turístico de relevancia regional.

Con los pies en la tierra y la vista en el cielo, Merlo celebró otra edición de un encuentro que ya es patrimonio sentimental de su gente.