“Es un idiota importante, es increíble lo que hizo”, dijo Abdala sobre Alberto Fernández

El senador Nacional Bartolomé Abdala habló en “Tiempo de Poder” en Fm La voz sobre la denuncia por violencia de género que recibió el expresidente Alberto Fernández. “Es un idiota importante, es increíble lo que hizo, es totalmente repudiable y repugnante lo que hizo”, dijo.

Además agregó: “como varón debo victimizarme en su rol de mujer ante un hombre que es presidente, con la impunidad que genera ese momento. Me parece que no ha sido muy feliz pero no está en el listado de las personas que me generen lástima porque lamentablemente hay muchas mujeres que padecen situaciones similares y no tiene nadie que los cuide”, subrayó.

Posteriormente expresó: “Después que terminó su luna de miel de 4 años presidencial. recuerda todas las cosas que le hicieron. Ya la tenemos a Isabelita en España que la bancamos, ahora tenemos a Fabiola que la seguimos bancando los argentinos en España”, finalizó.