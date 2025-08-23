Villa Mercedes: de fortín a ciudad cultural y turística

Fundada en 1855 como Fuerte Constitucional, hoy Villa Mercedes se afirma como polo cultural, industrial y destino turístico clave de San Luis.

De bastión defensivo a ciudad pujante. Villa Mercedes, la segunda urbe más poblada de San Luis, nació en 1855 bajo el nombre de Fuerte Constitucional. En 1861 adoptó su denominación actual y desde entonces supo transformarse: primero como enclave ferroviario e industrial, luego como referente cultural y turístico de Cuyo.

De la posta “Las Pulgas” al desarrollo urbano

Antes de su fundación formal, la zona era conocida como “Ensenada” o posta Las Pulgas. Por allí pasaron viajeros ilustres como Charles Darwin y Giovanni Mastai Ferretti —futuro Papa Pío IX—. La llegada del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, a fines del siglo XIX, marcó un salto económico y social: atrajo inmigrantes italianos, españoles y sirio-libaneses, que consolidaron industrias y servicios.

Identidad ferroviaria, folclore y memoria aérea

La ciudad se reconoce en símbolos que marcan su ADN: la Calle Angosta, inmortalizada en la tonada cuyana y hoy epicentro de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta; el Molino Fénix, reconvertido en centro cultural y sede de la Casa de la Música; y la memoria aeronáutica que honra al teniente Manuel Félix Origone, primer mártir de la aviación militar argentina.

Iconos turísticos de Villa Mercedes

Complejo Cultural Calle Angosta : anfiteatro Alfonso y Zavala, gastronomía y tradición ferroviaria.

Parque La Pedrera : estadio único de 28.000 espectadores y autódromo José Carlos Bassi.

Molino Fénix : teatro, cine y estudios de grabación de primer nivel.

Museo Histórico de la V Brigada Aérea : colección de aeronaves históricas y piezas de Malvinas.

Dique Vulpiani: inaugurado en 1904, obra emblemática del ingeniero Oreste Vulpiani.

Una ciudad que combina historia y futuro

Villa Mercedes mantiene viva la herencia de fortín y cruce de caminos, pero también se proyecta como polo industrial, cultural y turístico. Su oferta de espectáculos, festivales, gastronomía y espacios de recreación la posiciona como un destino que combina tradición y modernidad, y que crece sin perder sus raíces.