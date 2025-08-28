Los estudiantes debaten derechos humanos en Villa Mercedes

Docentes y alumnos analizaron DD.HH. con videos y debate en la Escuela 147.

La Escuela N.° 147 “Provincia de Mendoza” de Villa Mercedes realizó una charla-debate sobre derechos humanos dirigida a 4.º y 5.º año, con la participación de más de 40 asistentes entre docentes, preceptores y estudiantes.

La disertación estuvo a cargo de Verónica Rodríguez, Jorge Peñalva y Rubén Juárez, quienes abordaron ejes de ciudadanía, identidad y niñez con material audiovisual: presentación en PowerPoint y videos temáticos. El formato combinó exposición y preguntas, lo que favoreció un intercambio respetuoso y sostenido durante toda la jornada.

El foco pedagógico apuntó a vincular contenidos curriculares con problemáticas actuales: derechos fundamentales, rol del Estado, participación estudiantil y convivencia democrática. La propuesta reforzó conceptos de educación cívica y formación ciudadana, claves para el desarrollo de competencias críticas en adolescentes.

Por la buena recepción, los equipos docentes solicitaron repetir la actividad en el turno tarde. Además, se entregó material específico a la profesora de Ética que dicta Política y Ciudadanía para un trabajo de investigación sobre los Derechos Fundamentales de Niñas y Niños y la Ley N.° 26.061 del Derecho a la Identidad.

La experiencia consolida a la escuela como espacio de reflexión y participación, y deja como consecuencia inmediata nuevas instancias de estudio y continuidad pedagógica sobre derechos humanos y ciudadanía.