La planta DISAL sumó 25 operarios en Villa Mercedes

La empresa acelera su expansión con US$ 6 millones y activa nuevas líneas de producción.

La planta industrial DISAL, radicada en el Parque Industrial de Villa Mercedes, avanza con un plan de inversión escalonado que ya generó 25 nuevos puestos de trabajo y puso en marcha nuevas líneas productivas. La compañía fabrica pinturas decorativas e industriales para marcas como Tersuave y Colorín, y hoy emplea a 250 operarios.

El gobernador Claudio Poggi recorrió la planta junto al intendente Maximiliano Frontera y al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto. En la reunión con directivos, destacó la coordinación público-privada para sostener el crecimiento industrial y la creación de empleo genuino en la provincia.

Según informaron, el proyecto total supera los US$ 24 millones y se ejecuta en seis etapas hasta 2028. La primera fase, hoy en instrumentación, demandó más de US$ 6 millones —26% del plan— y permitió la incorporación de 25 operarios. “Es un paso que se traduce en más producción y empleo”, enfatizó el director ejecutivo Marino Ramírez.

En paralelo, la firma produce envases de 20 litros y ajusta procesos para aumentar capacidad y eficiencia. El objetivo es escalar volúmenes, estabilizar abastecimiento y ganar competitividad logística en toda la región.

Durante la visita, el Gobierno provincial subrayó la nueva normativa de bitrenes, que eleva la carga autorizada de 35 a 55 toneladas. La medida reduce costos logísticos y mejora la trazabilidad del transporte, con impacto directo sobre industrias como DISAL.

Lectura clave. Con inversión en curso, más empleo y mejoras en logística, la fábrica consolida su expansión en Villa Mercedes. Si el cronograma hasta 2028 se cumple, la provincia sumará capacidad instalada y encadenamientos productivos que fortalecen el tecido industrial local.