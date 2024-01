Anastasi denunciado por direccionar millones del estado a una empresa de un familiar

A password will be e-mailed to you.

Welcome! Register for an account

Welcome! Log into your account

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Click to share on X (Se abre en una ventana nueva)

Pero de manera sorprendente, a pesar de no contar siquiera con el capital necesario para adquirir el pliego, la empresa resultó ganadora de la licitación, superando a otros cinco oferentes. Anastasi, al momento de la adjudicación (el 21 de abril de 2021), también ignoró el hecho de que la firma omitió adjuntar su declaración jurada de ganancias. Esta omisión fue subsanada una semana después, cuando declaró no haber obtenido ingresos.