Poggi: “El accionar de los legisladores de la oposición impide que podamos abonar los sueldos en un solo pago”

El gobernador habló de un “plan sistemático de desestabilización” que comenzó “el mismo día que perdieron las elecciones”.

Esta noche, el gobernador Claudio Poggi transmitió un mensaje a los sanluiseños para informarles sobre la actitud de los senadores que responden a Alberto Rodríguez Saá en no dar quórum a la sesión extraordinaria y negarse a tratar el proyecto de ley de que autoriza pedir un anticipo transitorio al Banco Nación para pagar los sueldos completos de enero a la administración pública.

“Hoy, cualquier empleado que se encuentra en relación de dependencia, puede tomar del banco donde cobra, antes de fin de mes, un adelanto de su sueldo, eso tan simple que lo puede hacer trabajador público o de un comercio, incluso de otros gobiernos provinciales o municipales, pero a nosotros nos impiden hacerlo”, comenzó el mandatario provincial.

En ese sentido, dijo que la discusión no pasa por si los legisladores autorizaban o no la operatoria, sino en que “estamos enfrentando un plan sistemático de desestabilización que comenzó el mismo día en que perdieron las elecciones. Buscan desestabilizar la voluntad popular”.

Poggi recordó que el pasado 12 de junio, un día después de los comicios provinciales, la gestión de Alberto Rodríguez Saá inició un camino “destinado a acelerar el gasto público, lo último que quedaba de las reservas, a multiplicar exponencialmente el déficit fiscal y los hechos de corrupción que perforaron nuestra capacidad de asombro. Dejaron la provincia quebrada y fundida, tal como ya se los informé mostrando los números de las cuentas públicas”.

Sobre la actitud que tuvieron los legisladores de la oposición, planteó que incluye la utilización de la Legislatura “como ariete de presión” y “buscan entorpecer la gestión, imposibilitando la obtención de herramientas que nos permita afrontar mínimamente, el desastre fiscal que generaron”.

“A todos los demás gobernadores, sus legislaturas de diferentes signos políticos, le posibilitan utilizar este procedimiento. En San Luis, no lo hacen. Alegan y se excusan que no tienen la información que requieren. Pero cuando concurrieron nuestros ministros y funcionarios a ambas Cámaras, no participaron ni fueron y personalmente como gobernador los invité a una reunión en mi despacho y no vinieron”, señaló.

Poggi, aclaró que esta maniobra de la oposición “no perjudica al gobernador ni al Gobierno”, sino que “están atentando contra el salario de nuestros médicos y de los enfermeros del sistema público de salud, policías, maestros, policías y de todos los trabajadores de la administración pública de sus respectivas localidades y departamentos que representan”.

En otro pasaje de su mensaje, nombró a los senadores que se negaron a bajar hoy al recinto para la sesión: Mariana Cruz, de la localidad de Las Aguadas; Alejandro Torres, de La Toma; Hugo “Pepe” Olguín, de Tilisarao; Sergio “Pitín” Moreyra, de Nueva Galia; y Carlos García, de Los Manantiales.

También mencionó que en las gradas del Senado, estuvieron los diputados Silvia Sosa Araujo de Juana Kosaly, Federico Berardo y Fernanda Spinuzza de la ciudad de San Luis; Enzo Mirábile de San Martín, Claudia Pinelli de Nogolí; Gloria Petrino de Villa de Merlo; Marina Garro de Naschel; María del Carmen Gostelli de La Toma y Marcelo Páez Logioia de El Trapiche: “Todos haciendo de comisarios políticos, presionando para no permitir que se haga la sesión”.

“Son ellos los que le están complicando la vida a los empleados públicos y beneficiarios de planes sociales”, expresó.

Y agregó: “Sé que la situación social y económica es compleja, que muchos sanluiseños la están pasando mal, que en varias oportunidades el agobio se apodera de ustedes cuando ven que nos ponen estas trabas que buscan impedir el cambio que la provincia votó y merece”.

Por otro lado, aclaró que “parece que quieren poner a los sanluiseños de rodillas” pero “tengo una buena noticia para darles, no se lo vamos a permitir porque vamos a salir adelante, a arreglar este desastre que nos dejaron y poner nuevamente a la provincia en la senda del progreso y del crecimiento”.

“Los desestabilizadores no tienen lugar en el San Luis que estamos construyendo entre todos”, aseveró.

Por último, Poggi apuntó contra los dirigentes de la oposición: “Estamos abiertos a discutir todo lo que le mejore la calidad de vida a la gente, estamos dispuestos a construir desde el disenso, pero sin mezquindades ni buscar desestabilizar la voluntad popular y democrática”

“Tengan la certeza y tranquilidad, que nunca un par de piedras en el camino, podrán frenar el cambio que eligieron los sanluiseños”, cerró.